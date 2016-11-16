Адвокат Новинского просит Раду вернуть в ГПУ представление о разрешении на привлечение нардепа к ответственности

Защита народного депутата Вадима Новинского просит рекомендовать Верховной Раде вернуть представление Генеральной прокуратуры о предоставлении разрешения на привлечение депутата к уголовной ответственности ведомства.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на заседании регламентного комитета ВР адвокат Новинского Олег Татаров отметил, что «представление не содержит объективных доказательств» вины депутата.

Он отметил, что участие Новинского в этих событиях (похищении помощника настоятеля УПЦ МП) не подтверждена.

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По словам Татарова, расследование основано на основании «исключительно показаний Драбинка, как заинтересованного лица, и своих (прокуратуры) предположений, ведь митрополита и Януковича не допрашивали, а Новинский во время таких допросов показаний не давал».

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника настоятеля УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Также Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищении помощника митрополита.

По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которое бы в результате противоправных действий заставило митрополита Владимира добровольно отказаться от выполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльной к действующей власти лица.

Как отмечает следствие, ответственным за решение этих вопросов было определено Новинского.