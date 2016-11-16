Регламентный комитет ВР отложил принятие решения о снятии неприкосновенности с Новинского

Как передает корреспондент УНИАН, комитет решил обратиться к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко относительно предоставления дополнительных материалов и пояснений на требования, высказанные депутатами во время обсуждения представления.

В решении комитета отмечается, что эти материалы необходимы для подготовки заключения о достаточности обоснованности представления и законности получения указанных в нем доказательств.

Читайте такжеЛуценко не исключает возможность переквалификации дела, по которому проходит Новинский

Комитет продлил срок рассмотрения представления до предоставления генпрокурором письменного ответа. В решении отмечается, что перечень вопросов и материалов, которые просят предоставить в комитет, будут сформулированы по данным стенограммы заседания.

Отметим, перед голосованием о переносе вынесения решения в отношении Новинского в заседании комитета был перерыв, который затянулся почти на час вместо объявленных 15 минут.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании регламентного комитета Луценко попросил Верховную Раду дать разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы на протяжении 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Также Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению помощника настоятеля УПЦ МП Владимира архиепископа Драбинко.

По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая бы в результате противоправных действий заставила митрополита Владимира добровольно отказаться от исполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльного к действующей власти человека.

Как отмечает следствие, ответственным за решение этих вопросов был определен Новинский.