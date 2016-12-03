Депутат от "Оппоблока" Вилкул сорвал эфир на "Интере", назвав Евромайдан "переворотом"

Спустя примерно 15 минут споров, все решили уйти, пишет kp.ua.

"Давайте скажем честно, что в нашей стране после переворота произошла огромная манипуляция. Пообещав Европу, европейские ценности, кружевные трусы и все остальное интересное, на самом деле мы идем в никуда и становится жить все хуже и хуже", - начал свою речь Вилкул.

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Однако, уже на этих словах было слышно, что в зале много недовольств в его адрес относительно того, что он назвал Майдан "переворотом".

Еще какое-то время Вилкул продолжал рассказывать о меморандуме с МВФ и условиях этого договора, после чего слово взял нардеп Дмитрий Добродомов.

"Я сейчас Вас Александр призываю извиниться перед родственниками героев Небесной сотни и украинцами за то, что Вы назвали Майдан переворотом", - возмутился народный депутат.

После этого гости студии начали требовать от Вилкула извиниться за свое высказывание, который перебил Борислав Береза предложением: "Все, либо он (Вилкул - ред) сейчас извиняется, либо мы встаем и уходим!".

Отвечая на прямой вопрос "Это Майдан или переворот?", Вилкул стал рассказывать о разных оценках тех событий, но это присутствующих не устроило. После этого гости начали расходиться и продолжали требовать от Вилкула извинений.

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"Александр, я неблагодарен вам за то, что вы на самом деле сорвали этот эфир", - обратился ведущий к Вилкулу, который уже тоже собирался уходить.

До конца эфире оставалось еще около 20 минут, но проводить его уже было не с кем.