Депутат от "Оппоблока" Вилкул сорвал эфир на "Интере", назвав Евромайдан "переворотом"
Вечерний эфир "Черного зеркала" на "Интере" завершился скандалом после того, как народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул назвал Евромайдан "переворотом".
Спустя примерно 15 минут споров, все решили уйти, пишет kp.ua.
"Давайте скажем честно, что в нашей стране после переворота произошла огромная манипуляция. Пообещав Европу, европейские ценности, кружевные трусы и все остальное интересное, на самом деле мы идем в никуда и становится жить все хуже и хуже", - начал свою речь Вилкул.
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Однако, уже на этих словах было слышно, что в зале много недовольств в его адрес относительно того, что он назвал Майдан "переворотом".
Еще какое-то время Вилкул продолжал рассказывать о меморандуме с МВФ и условиях этого договора, после чего слово взял нардеп Дмитрий Добродомов.
"Я сейчас Вас Александр призываю извиниться перед родственниками героев Небесной сотни и украинцами за то, что Вы назвали Майдан переворотом", - возмутился народный депутат.
После этого гости студии начали требовать от Вилкула извиниться за свое высказывание, который перебил Борислав Береза предложением: "Все, либо он (Вилкул - ред) сейчас извиняется, либо мы встаем и уходим!".
Отвечая на прямой вопрос "Это Майдан или переворот?", Вилкул стал рассказывать о разных оценках тех событий, но это присутствующих не устроило. После этого гости начали расходиться и продолжали требовать от Вилкула извинений.
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"Александр, я неблагодарен вам за то, что вы на самом деле сорвали этот эфир", - обратился ведущий к Вилкулу, который уже тоже собирался уходить.
До конца эфире оставалось еще около 20 минут, но проводить его уже было не с кем.