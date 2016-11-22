Депутат от "Оппоблока" Вилкул получил от жены 78 миллионов гривень, 25 миллионов - как подарок

Об этом говорится в изменениях имущественного состояния, которые Вилкул внес 19 ноября в систему электронных деклараций, передает "Украинская правда".

И подарок, и другой доход Вилкул получил от своей жены Елены.

Так, подарок оценен в 25 миллионов 848 тысяч 668 гривень.

Также в документе указано, что Вилкул получил от жены перечисление средств по договору №1934 от 11.07.2016 г. в размере 52 миллиона 455 тысяч 350 гривень.

Как объяснил "Украинской правде" пресс-секретарь Вилкула Сергей Милютин, жена перечислила средства, которые были задекларированы на нее, это те деньги, которые были на счетах жены в 2015 году и которые были указаны в декларации за тот год. Договор был заключен между Александром Вилкулом и его женой.

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"Отмечу, что с этих денег заплачены налог на прибыль, выплаты во все социальные фонды", - отметил Милютин.

Как известно, на разных счетах жены Вилкула за 2015 год были указаны свыше 3 миллионов долларов и чуть более 190 тысяч гривень.

Кроме того, жена Вилкула задекларировала наличными 1 миллион 800 тысяч евро и 1 миллион 200 тысяч долларов.

В декларации указано, что местом работы жены Вилкула является ПАО "Северный Горно-Обогатительный Комбинат", который принадлежит Метинвесту (собственники - Ахметов и Новинский).