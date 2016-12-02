Частная американская разведка прогнозирует усиление влияния России на территории бывшего СССР

Политические изменения в Брюсселе и Вашингтоне могут позволить Кремлю усилить свое влияние на территории бывшего Советского Союза, считают аналитики частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает Апостроф.

По их мнению, в связи с этим Украине, возможно, придется пойти на уступки в вопросе реализации Минских соглашений.

Страны бывшего СССР, учитывая политические изменения, произошедшие в Европе и США, вероятно, пересмотрят свои позиции в отношениях с Западом. Так, на президентских выборах, которые прошли 13 ноября в Молдове, победу одержал лидер пророссийской Социалистической партии страны Игорь Додон. И хотя парламент Молдовы и премьер-министр до сих пор выступают за европейскую интеграцию, Игорь Додон, очевидно, будет пытаться углублять экономические и политические связи с Россией. Грузия также начала смягчать свою позицию в отношении непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, из-за которых Грузии даже пришлось воевать с Россией в 2008 году.

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Украина опирается на экономическую и политическую поддержку Запада, который ввел санкции против России из-за аннексии Крыма и разжигания конфликта на Донбассе. Тем не менее правительство в Киеве не может быть уверено в том, что санкционное давление будет продолжаться, считают в Stratfor. Учитывая длительную войну на востоке в Украине вряд ли будет избран пророссийский лидер, но меняющиеся политические обстоятельства в Европе и США могут заставить Киев пересмотреть свою позицию относительно Минских соглашений и принять более примирительный подход к переговорам с Россией по ситуации на Донбассе.

В то же время Киев может попытаться усилить военное сотрудничество с Польшей и странами Балтии, если члены НАТО, в частности США, сократят свое присутствие в Центральной и Восточной Европе.

В течение следующего года, пока администрация нового президента США будет входить в курс дел, а раскол в Европейском Союзе продолжит расширяться, Россия может попытаться вернуть себе влияние в многих периферийных государствах бывшего СССР.

"Правда, вряд ли это влияние будет таким же сильным, как в середине 2000 годов, когда экономика России процветала и ее политическая система не испытывала потрясений. Даже если в 2017 году Запад ослабит свои санкции против Москвы, США и НАТО вряд ли откажутся от своих союзников по периферии России", - подытожили в Stratfor.