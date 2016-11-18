Россия получит рычаги влияния на Молдову, но кардинально изменить ее внешнюю политику не сможет - эксперты

После избрания социалиста Игоря Додона президентом Молдовы Россия получит дополнительные рычаги влияния на политику Молдовы, однако полномочия президента слишком ограничены чтобы это могло кардинально изменить внешнеполитический вектор страны, передает LB.UA.

Такое мнение высказали участники экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Вице-президент Института Горшенина Виктор Соколов отмечает, что при анализе результатов выборов в Молдове и Болгарии необходимо отделять PR-составляющую от реальной внешней политики, которую будут проводить страны.

"В Молдове и Болгарии парламентская форма правления, поэтому полномочия президентов сильно ограничены. Президенты смогут делать громкие заявления и реверансы в сторону Москвы, но не смогут кардинально влиять на внешнюю политику своих государств. Но в то же время пост президента – это хорошая трибуна. И новые президенты могут воспользоваться этой трибуной для продвижения новых идей и поддержки своих политических сил на парламентских выборах, которые, в свою очередь, уже смогут изменить расстановку сил и, как следствие, внешнюю политику стран", - отмечает эксперт.

Голосование за Игоря Додона в Молдове и Румена Радева в Болгарии – это, скорее, не голосование за пророссийсий курс, а голосование против действующей власти и ее экономической политики, уверен эксперт. "Поэтому хорошо работала простая конструкция - проблемы в экономике страны появились во многом из-за санкций против России, поэтому надо их отменить и наладить отношения с РФ. Эта формула намного проще воспринимается, чем, например, заявления о необходимости проведения реформ. Более того, слово «реформы» уже для многих избирателей стало ругательным", - отметил он.

По мнению эксперта, сложившийся на сегодняшний день стереотип о том, что в Молдове и Болгарии победили полностью пророссийские силы, является ошибочным. «Ситуация более сложная. Политики этих стран могут вести длинную игру, играя на противоречиях России и Запада. Подобным образом поступили, например, Греция и Венгрия. Для Молдовы важно не потерять финансовую помощь со стороны Евросоюза. В то же время ясно, что Россия может предоставлять такую помощь в очень ограниченном объеме и чаще всего только косвенным образом, например, ценами на энергоносители или открытием рынков», - считает Виктор Соколов.

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Еще один важный фактор, который, по словам эксперта, будет влиять на ситуацию в Молдове – это позиция крупных бизнесменов, которые не хотят серьезного вмешательства во внутренние дела извне, как со стороны ЕС, так и России.

«Опасаться стоит не пророссийских заявлений новоизбранных президентов, а то, как эта риторика может быть использована пророссийской пропагандой. Например, для дезориентации в странах Европейского союза и усиления евроскептицизма. В том числе и для того, чтобы усилить разочарование в программе Восточного партнерства», - подчеркивает вице-президент Института Горшенина.

«Для России важно поддерживать ситуацию, в которой Молдова и Украина будут рассматриваться как ненадежные партнеры Европейского союза. Показывать, что это не пояс безопасности ЕС, а наоборот – пояс нестабильности. России выгодны замороженные конфликты на Донбассе и в Приднестровье. Эти замороженные конфликты всегда можно превратить, выражаясь терминологией некоторых российских идеологов, в конфликты малой интенсивности. А для России это гарантия того, что страны Восточного партнерства не смогут интегрироваться в ЕС», - резюмирует эксперт.

Глава ресурсного Центра по правам человека (CREDO, Молдова) Сергей Остаф также говорит о том, что согласно молдавской конституции, президент имеет очень усеченные права и обязанности. «В части внешней политики он, совместно с министерством иностранных дел, принимает участие в назначении послов, но не может делать это единолично. Помимо этого, он представляет страну за рубежом, однако все основные документы технического характера проходят через парламент. Получается, компетенции президента в области внешней политики относительные, и решающее слово всегда имеет министр иностранных дел или парламент», - отметил эксперт.

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Однако, подчеркнул Сергей Остаф, у президента Молдовы есть право инициировать референдум по общенациональным вопросам.

В целом, Сергей Остаф выделил два возможных сценария взаимоотношений парламента и президента Молдовы: позитивный и негативный. В первом случае «Додон действует конструктивно, но критически, то есть он не согласен с какими-то действиями правительства или парламента и пытается улучшить. В этом случае есть возможность диалога. Президент может прийти на заседание правительства и взять слово, пожурить министра МИД, может внести свои предложения, может приостановить временно решения правительство во внешней политике, пока конституционный суд не выскажет свою точку зрения».

В негативном сценарии у Додона достаточно полномочий, чтобы «ставить палки в колеса» евроинтеграции Молдовы. Так, он может по каждому решению правительства обращаться в Конституционный суд. И, хотя молдавский КС уже вынес решение о конституционности соглашения об ассоциации с ЕС, такие проволочки могут затормозить реализацию евроинтеграционных мероприятий. Кроме того, у президента Молдовы есть право инициировать референдум по важным общенациональным вопросам. «А это для нынешней власти чувствительно, потому что власть имеет низкий показатель позитивного восприятия населением, около 15-20%», - подчеркивает эксперт.

«Думаю, что по части вопросов мы будем находиться в первом сценарии – в позитивном, конструктивном сложном диалоге. Таким образом, президент может уменьшить скорость движения Молдовы в вопросе интеграции с ЕС. А по некоторым вопросам, к сожалению, ему удастся вообще приостановить определенные решения. Потому что он будет апеллировать к массам, угрожать провести референдум», - резюмирует Сергей Остаф.

Помимо этого эксперт прогнозирует возрастание влияния Кремля на политику Додона к концу 2018 года – времени проведения парламентских выборов.

Молдавский политический аналитик, бывший советника премьера Молдовы по политическим вопросам Влад Кульминский также подчеркивает недостаточность полномочий у президента для коренного и быстрого изменения внешнеполитического курса страны. Более того, согласно его прогнозу, «с течением времени нас ждет определенная трансформация Додона из пророссийского в проевропейского политика».

«Внутри Молдовы сложилась очень сложная ситуация, общество очень расколото на проевропейский и пророссийский лагерь, эти выборы раскололи его еще больше, поэтому какое-то резкое движение внешнеполитического курса Молдовы приведет к внутренним потрясениям», - подчеркивает эксперт. Тем не менее, Влад Кульминский уверен, что Додон попробует получить максимальные преференции со стороны Кремля, в частности, чтобы разблокировать экспорт молдавских товаров в Россию, и это будет влиять на его риторику.