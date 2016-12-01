В АП отреагировали на заявление Онищенко о переданном спецслужбам США "компромате" на Порошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Александра Онищенко со всем его «компроматом» ожидают в Украине правоохранительные органы, в том числе НАБУ, ГПУ, СБУ - с распростертыми объятиями", - заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее издание "Украинская правда" распространило заявление Онищенко о том, что он якобы передал «компромат» на Порошенко спецслужбам США. Об этом он заявил, комментируя заявления Службы безопасности Украины, в том числе о том, что Онищенко готовит "массированную информационную атаку на Украину в рамках стратегии, согласованной с Кремлем".

Перед этим в СБУ заявили, что получили данные, свидетельствующие о наличии в действиях Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

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В июне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.