В АП отреагировали на заявление Онищенко о переданном спецслужбам США "компромате" на Порошенко
Пресс-служба Администрации президента Украины прокомментировала заявление народного депутата Александра Онищенка о переданном спецслужбам Соединенных Штатов Америки «компромате» на президента Петра Порошенко, заявив, что правоохранительные органы ожидают его возвращения в Украину.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
"Александра Онищенко со всем его «компроматом» ожидают в Украине правоохранительные органы, в том числе НАБУ, ГПУ, СБУ - с распростертыми объятиями", - заявили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, ранее издание "Украинская правда" распространило заявление Онищенко о том, что он якобы передал «компромат» на Порошенко спецслужбам США. Об этом он заявил, комментируя заявления Службы безопасности Украины, в том числе о том, что Онищенко готовит "массированную информационную атаку на Украину в рамках стратегии, согласованной с Кремлем".
Перед этим в СБУ заявили, что получили данные, свидетельствующие о наличии в действиях Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.
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В июне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является Онищенко.
5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.
НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.
9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.