СБУ получила доказательства государственной измены Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук сегодня на брифинге.

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"В рамках расследования уголовного производства о финансировании сепаратизма... нами были получены фактические данные, которые свидетельствуют о наличии в действиях Александра Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины, это государственная измена", - сказал он.

Кроме того, из полученной СБУ переписки его адвоката видно, что Онищенко получил российский паспорт и пошел на сотрудничество с Кремлем.

Как сообщал УНИАН, в июне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування". Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, есть Онищенко.

Онищенко, который имеет двойное гражданство, готовит массированную информационную атаку на Украину в рамках стратегии, согласованной с Кремлем — СБ України (@ServiceSsu) December 1, 2016

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о содержании под стражей.

18 октября в НАБУ заявили, что Интерпол должен в течение 30 дней сообщить решение относительно возможности объявления Онищенко в международный розыск.