Крымский парламент просит разъяснить ситуацию с российскими телеканалами

Верховная Рада Автономной Республики Крым просит Конституционный Суд Украины растолковать статьи Закона Украины «О телевидении и радиовещании» относительно ретрансляции зарубежных телеканалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, 24 ноября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Верховной Рады Автономной Республики Крым относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей первой, второй статьи 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» от 21 декабря 1993 года № 3759 — ХII.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КСУ.

Как сообщалось, части первая, вторая статьи 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» определяют, что ретрансляция телерадиопрограмм и передач, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, на территории Украины не ограничивается. Порядок ретрансляции регулируется данным Законом.

Субъект ведения хозяйства, который находится под юрисдикцией Украины, имеет целью осуществлять ретрансляцию и получил на это разрешение от правообладателя (производителя), которое не подпадает под юрисдикцию страны, входящий в Европейский Союз, или страну, которая ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, обязан адаптировать содержание предназначенных для ретрансляции программ к требованиям законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября вступило в силу решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, которое обязывает провайдеров кабельного телевидения страны изъять из перечня программных продуктов неадаптированные к украинскому законодательству телепрограммы, в частности российские.

Первый заместитель председателя Нацсовета Игорь КУРУС заявил, что действия Национального совета по телевидению и радиовещанию касаются всех телеканалов, транслирующих свои программы не из стран Европейского Союза, и не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. По словам И.КУРУСА, Нацсовет настаивает на приведении программ в соответствие со стандартами Европейской конвенции, а также с требованиями украинского законодательства, в частности, законов Украины «О телевидении и радиовещании», «Об общественной морали», «О рекламе».