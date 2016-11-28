Суд объявил перерыв в допросе Януковича

В Святошинском райсуде Киева, где по видеосвязи из Ростова как свидетеля по делу пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, допрашивают экс-президента Украины Виктора Януковича, объявили перерыв.

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Сейчас Януковича успели опросить представители защиты и обвинения, каждая сторона - по одному часу.

После перерыва в течение 30 минут будет проведен опрос потерпевшей стороной.