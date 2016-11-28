Вторая попытка допроса Януковича: "Правый сектор" обещает не идти в СИЗО

Об этом сообщил сказал пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, передает "112 Украина".

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Отвечая на вопрос, планирует ли "Правый сектор" сегодня акции возле СИЗО или же в другом месте, Скоропадский сказал: "Возле СИЗО мы сегодня ничего не планируем".

В то же время он не исключил, что там могут собраться "другие общественные организации, которые были в прошлый раз вместе с нами".

"А мы уже пойдем сразу в суд", - отметил он.

Скоропадский добавил, что "наша задача была, одно из основных, - обратить внимание общества на этот процесс". "Ведь уже тихонько отпускают всех этих "беркутовцев". Мы знаем, что многие из них - кто-то уже к Крыму сбежал, кто-то в Москву сбежал", - сказал пресс-секретарь.

Он объяснил, что "Правый сектор" прибудет для того, чтобы "наблюдать" и частично "контролировать" процесс.

По видеодопросу экс-президента Украины Виктора Януковича, убежден Скоропадский, что Янукович на процессе должен выступать не свидетелем, а обвиняемым. На уточнение, "Правый сектор" сейчас не воспрепятствует отправке экс-"беркутовцев" в суд, пресс-секретарь сказал: "Пусть их туда отвезут, а там посмотрим, как будут развиваться события".

Как сообщалось, 25 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеоконференции был запланирован допрос бывшего президента Виктора Януковича по видеосвязи из Ростова в деле 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". После начала заседания в суде объявили перерыв, поскольку подсудимых не доставили в суд: несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО. Позже суд после перерыва принял решение перенести допрос Януковича на сегодня, 28 ноября.