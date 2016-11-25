Янукович о своей "главной ошибке во время Майдана": "не нашел сил ввести войска и военное положение"
19:02, 25 ноября 2016Политика
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Янукович считает, что нужно было ввести войска "против радикалов".
Виктор Янукович / REUTERS
Об этом бывший президент Украины Виктор Янукович заявил во время пресс-конференции.
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"Что касается меня, я действительно совершил ряд ошибок. Я не святой. Самая главная ошибка, что я не нашел в себе сил подписать указ и объявить о введении войск и военного положения в Украине. Это единственный был способ остановить тогда радикалов", - заявил Янукович.
Также Янукович утверждает, что "не пошел на кровопролитие".
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