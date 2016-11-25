Янукович о своей "главной ошибке во время Майдана": "не нашел сил ввести войска и военное положение"

Об этом бывший президент Украины Виктор Янукович заявил во время пресс-конференции.

Читайте такжеЯнукович заявил, что он "за" территориальную целостность Украины

"Что касается меня, я действительно совершил ряд ошибок. Я не святой. Самая главная ошибка, что я не нашел в себе сил подписать указ и объявить о введении войск и военного положения в Украине. Это единственный был способ остановить тогда радикалов", - заявил Янукович.

Также Янукович утверждает, что "не пошел на кровопролитие".