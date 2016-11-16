Суд в Гааге рассмотрит дело разгона Майдана (видео)

Об этом в эфире Громадського рассказал адвокат семей Небесной сотни Маркиян Галабала.

"Мы пытались в этом представлении доказать, что акции властей против участников Евромайдана имели совсем не спонтанный, а организованный характер. Был штаб, который координировал действия всех силовиков, внутренних войск, "Беркута", — сообщает адвокат.

По убеждению Галабали, трагедии, которые произошли с начала 2014 года, были не просто реакцией представителей власти на протестующих.

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"Это был целенаправленный акт агрессии против украинского народа с целью подавления протестов, потому что они могли вылиться в раскрытие коррупционных преступлений власти, что и произошло", — подчеркнул он.

Как сообщает адвокат семьи погибших на Майдане предоставили офис прокурора доказательства системности и спланированности этих действий, что дало возможность отразить в отчете промежуточный, положительный для Украины результат.

"Мы продолжаем бороться. Наши документы будут изучены еще раз, и даст бог, офис прокурора найдет основания для дорассмотрения этих дел", — отметил Галабала.