Нацсовет вынес предупреждение телеканалу экс-"регионала" за трансляцию политической рекламы

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг, 24 ноября.

«Мониторинг спутникового вещания «NewsOne» в период с 5 по 11 августа 2016 года зафиксировал во временном промежутке с 17:00 до 23:00 выход политической рекламы партии «За жизнь» общим объемом 36 минут 42 секунды. … 15 сентября была назначена внеплановая проверка, которая засвидетельствовала факт трансляции такой рекламы, что нарушает требования части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». … Нацсовет применил к телеканалу санкцию «объявление предупреждения», - говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что эта реклама была отделена от других передач в начале и в конце словами «политическая реклама» и имела признаки предвыборной агитации.

«Политическая реклама является одной из форм предвыборной агитации, проведение которой предусматривает наличие избирательного процесса в Украине. При отсутствии избирательного процесса в Украине размещение рекламы, в том числе политических партий, должно происходить на общих основаниях и с соблюдением требований, определенных Законом Украины «О рекламе», - отметил регулятор.

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Согласно сообщению, членами Нацсовета по этому вопросу были выявлены некоторые коллизии законодательства и отсутствие разъяснений, в связи с чем установление истины возлагается на суд.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2016 года Нацсовет назначил внеплановую проверку телекомпании «Новини 24 години» за трансляцию политической рекламы партии «За жизнь», что противоречило действующему законодательству Украины.

NewsOne - украинский информационный телеканал, работает с июня 2010 года. Входит во все основные кабельные сети Украины и присутствует в эфирном цифровом пакете в Киеве и области. С января 2014 года телеканал принадлежит члену фракции «Опозиционный блок», народному депутату Евгению Мураеву. Мураев является соучредителем партии «За жизнь».