На видеодопросе Януковича в Святошинском райсуде не будет ни одного российского журналиста - СБУ не допустила

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы Государственной судебной администрации Ольга Какаузина, их аккредитацию запретила Служба безопасности Украины.

«Мы не аккредитовывали российских журналистов. Мы работали со Службой безопасности, и они нам не разрешили аккредитацию российских журналистов на сегодняшнее заседание», - сказала она.

Также Какаузина добавила, что основанием для такого решения является Постановление Верховной Рады “О временном приостановлении аккредитации журналистов и представителей некоторых СМИ Российской Федерации при органах государственной власти Украины” от 12 февраля 2015 года № 185-VIII.

Как сообщал УНИАН, в помещении Святошинского райсуда Киева уже собрались более 100 журналистов в ожидании допроса Януковича. Заседание суда должно начаться в 13.00.

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Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.

Начало допроса Януковича запланировано на сегодня, 25 ноября, на 13.00 по киевскому времени.