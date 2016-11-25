Янукович не согласился бы на видеодопрос без прямого приказа Путина - советник главы МВД
Российская сторона как минимум использует видеодопрос бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает "112 Украина".
"Мы, безусловно, обеспечим охрану общественного порядка. Несколько минут назад я общался с руководством суда, где все это будет проходить (допрос Януковича – Ред.). Они мне рассказали, как будет осуществляться это процессуальное действие. Будет два зала. Один основной, где будет осуществляться непосредственно процесс, куда будут допущены адвокаты, потерпевшие, прокуроры, сам суд, часть журналистов. И второй зал, где будет выведен на экран и где также представители СМИ смогут его лицезреть", – сказал советник главы МИД.
Шкиряк отметил, что видеодопрос будет открытым и публичным. "В этом меня заверили", – сказал советник.
Он добавил: "Логично, если они ("беркутовцы" – Ред.) будут участвовать в этом процессе".
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"Лично я считаю это абсолютной профанацией. Хотя это законное процессуальное действие, я имею в виду видеодопрос. Но убежден в том, что российская сторона по меньшей мере использует этот допрос. Янукович, видимо, сегодня всю ночь сидел и изучал те инструкции, который ему написали в Лубянке, ибо без прямого приказа Путина он бы на это не согласился", – сказал Шкиряк, добавив, что сейчас это осуждение нам необходимо.
Говоря о связи пожара в центре Киева и допроса Януковича, советник министра сказал: "У нас все настолько увлеклись конспирологией... Я хочу всех успокоить, никакой угрозы, повреждения электросетей или невозможности проведения заседания и видеотрансляции нет. Это штатная ситуация, которые, увы, случаются. То, что это произошло в 700 м от здания, это просто стечение обстоятельств. На самом деле это не грозило отключением света на ближайших улицах... Поэтому все спокойно, все нормально. Никаких проблем и никаких препятствий трансляции не будет".
Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пяти экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля в этом деле. В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.
Начало допроса Януковича запланировано сегодня на 13.00.