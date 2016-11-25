Янукович не согласился бы на видеодопрос без прямого приказа Путина - советник главы МВД

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает "112 Украина".

"Мы, безусловно, обеспечим охрану общественного порядка. Несколько минут назад я общался с руководством суда, где все это будет проходить (допрос Януковича – Ред.). Они мне рассказали, как будет осуществляться это процессуальное действие. Будет два зала. Один основной, где будет осуществляться непосредственно процесс, куда будут допущены адвокаты, потерпевшие, прокуроры, сам суд, часть журналистов. И второй зал, где будет выведен на экран и где также представители СМИ смогут его лицезреть", – сказал советник главы МИД.

Шкиряк отметил, что видеодопрос будет открытым и публичным. "В этом меня заверили", – сказал советник.

Он добавил: "Логично, если они ("беркутовцы" – Ред.) будут участвовать в этом процессе".

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"Лично я считаю это абсолютной профанацией. Хотя это законное процессуальное действие, я имею в виду видеодопрос. Но убежден в том, что российская сторона по меньшей мере использует этот допрос. Янукович, видимо, сегодня всю ночь сидел и изучал те инструкции, который ему написали в Лубянке, ибо без прямого приказа Путина он бы на это не согласился", – сказал Шкиряк, добавив, что сейчас это осуждение нам необходимо.

Говоря о связи пожара в центре Киева и допроса Януковича, советник министра сказал: "У нас все настолько увлеклись конспирологией... Я хочу всех успокоить, никакой угрозы, повреждения электросетей или невозможности проведения заседания и видеотрансляции нет. Это штатная ситуация, которые, увы, случаются. То, что это произошло в 700 м от здания, это просто стечение обстоятельств. На самом деле это не грозило отключением света на ближайших улицах... Поэтому все спокойно, все нормально. Никаких проблем и никаких препятствий трансляции не будет".

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пяти экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля в этом деле. В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.

Начало допроса Януковича запланировано сегодня на 13.00.