Гройсман и глава парламента Венгрии обсудили вопросы защиты прав национальных меньшинств

Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

"Есть полное понимание и поддержка взаимодействия двух стран. Я считаю, что мы имеем очень хорошие основы для нашего сотрудничества", - отметил Гройсман.

Во время встречи с активом украинской общины Венгрии премьер отметил, что сегодня есть все основания считать, что Украина и Венгрия начинают новую историю сближения и углубления двустороннего сотрудничества.

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Он также отметил неизменную позицию Венгрии о поддержке территориальной целостности Украины и завершении ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, о чем свидетельствуют проведенные с Кьовером переговоры.

Премьер-министр пообщался с жителями о ситуации в Украине, а также действиях Правительства по проведению реформ в стране. "За несколько лет мы можем твердо стать на ноги во всех сферах. Здесь нужно терпение, понимание и антипопулистская политика", - подчеркнул он.

Также Гройсман вручил награды – юбилейные медали "25 лет Независимости Украины" – старшему преподавателю Будапештского университета им. Лоранда Этвеша Виктории Лебович, председателю самоуправления украинцев г. Ниредьгаза Юдит Софилканич и преподавателю украинского языка Сегедского научного университета, председателю самоуправления украинцев г. Сегед Наталье Шайтош-Запоточной.