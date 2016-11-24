ЕС решит вопрос продления санкций против России до саммита в декабре - Туск

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе по завершению 18-го саммита Украина-ЕС.

"Когда речь идет о санкциях, то наша позиция будет четкая - они остаются связанными с полным выполнением Минских договоренностей. Европейский совет еще в марте 2015 года согласовал этот вопрос, и это остается так, как было. Мы надеемся, что мы решим вопрос относительно санкций до заседания Совета в декабре", - заявил Туск.

Он также сообщил, что в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом говорил и про Украину, по результатам которой Трамп отметил, что пересмотрит заявления, которые он сделал во время избирательной кампании.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции против России за ее действия в Украине.

1 июля ЕС утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.