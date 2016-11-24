Луценко "наказал" выговором следователя Суса, "спрятавшего" джип Audi Q7 у 85-летней бабушки

Генпрокурор Юрий Луценко вынес выговор заместителю начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрию Сусу за то, что последний не указал в е-декларации элитный автомобиль. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Центра противодействия коррупции.

Выговор генпрокурор вынес за “нарушение порядка представления декларации” и “представление недостоверных утверждений в анкете добропорядочности прокурора.

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Кроме того Луценко удовлетворил заявление Суса “о досрочном прекращении его полномочий на административной должности по собственному желанию”.

В ГПК напомнили, что следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добропорядочности авто премиум класса Audi Q7 стоимостью свыше 900 000 грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушки.

Как сообщал УНИАН, ГПУ открыла дело против ЦПК относительно исчезновения денег США, которые были выделены на реформу уголовной юстиции и, по мнению ГПУ, должны поступать непосредственно на счета правоохранительного органа.

Центр противодействия коррупции назвал такое уголовное производство поводом вмешаться и заблокировать работу общественной организации, арестовать ее счета и начать уголовное преследование ее сотрудников, которые публично критикуют работу руководства Генпрокуратуры Украины.

"Это можно расценивать исключительно как давление на организацию. На место Генерального прокурора готовят одного из замов Шокина - Столярчука или Севрука, работу которых жестко критикует Центр", - заявил Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции.

Позже дело закрыли.