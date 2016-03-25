Суд разрешил ГПУ изымать документы у Центра противодействия коррупции

Соответствующие постановления, изданные судом в один день - 22 марта, появилась в Едином реестре судебных решений, сообщает Украинская правда.

Таким образом, следователи ГПУ будут иметь доступ к вещам и документам Центра противодействия коррупции, копиям договоров об открытии и обслуживании банковских счетов, доверенностям, карточкам с образцами подписи должностных лиц организации, печатям, договорам на установку системы "Клиент-Банк", выпискам с номерами телефонов, IP-адресам, с которых проходило соединение системы "Клиент-Банк", и датам проведения указанных соединений.

Также следователи могут получить информацию о движении денег на счетах ЦПК, бухгалтерских документах, документах подрядчиков общественной организации, выписам и др. с начала 2014 года.

В суд с соответствующими ходатайствами обратился старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию уголовных производств в сфере собственности Генпрокуратуры Машика.

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В рамках досудебного расследования следователи ГПУ ищут деньги правительства США, которые выделялись на реформу уголовной юстиции и, по мнению ГПУ, должны поступать непосредственно на счета правоохранительного органа.

Центр противодействия коррупции называет такое уголовное производство поводом вмешаться и заблокировать работу общественной организации, арестовать ее счета и начать уголовное преследование ее сотрудников, которые публично критикуют работу руководства Генпрокуратуры Украины.

"Это можно расценивать исключительно как давление на организацию. На место Генерального прокурора готовят одного из замов Шокина - Столярчука или Севрука, работу которых жестко критикует Центр", - заявил Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокурор ГПУ Варченко.

Постановления выданы следственным судьей Печерского райсуда Киева Цоколь с участием секретаря Сторожук.