В Китае представили человекоподобного робота 'Супермен', который прыгает на два метра (видео)

Появление "Супермена" ещё больше расширяет модельный ряд человекоподобных роботов Unitree.

Китайская компания Unitree Robotics представила нового человекоподобного робота "Супермен", который "преодолевает пределы человеческих возможностей". Видео с демонстрацией робота Unitree выложили в сети X.

Робот умеет прыгать с места примерно на два метра в высоту и развивает максимальную скорость бега 12,66 метра в секунду (45 километров в час). Оба показателя превышают соответствующие мировые рекорды людей.

"Разработка новой машины длится всего чуть более трёх месяцев, и в ближайшие месяцы есть значительный потенциал для её дальнейшего совершенствования", – говорят разработчики.

"Супермен" открывает для Unitree новое направление, сосредоточенное на экстремальных динамических возможностях роботов. В компании отмечают, что новая модель демонстрирует заметный технологический прогресс.

В целом "Супермен" стал ещё одним дополнением к линейке человекоподобных роботов Unitree. Предыдущие разработки компании уже умеют ориентироваться в пространстве, танцевать и выполнять сложную ручную работу благодаря искусственному интеллекту.

Человекоподобные роботы – другие новости

Недавно в Китае запустили серийное производство гигантского управляемого робота-меха GD01 от Unitree.

Робот высотой почти три метра может трансформироваться для передвижения как на четырёх, так и на двух ногах. В рекламном ролике разработчики продемонстрировали возможности машины – в частности, она эффектно пробивает стену, сложенную из бетонных блоков.

Как ранее писал УНИАН, в прошлом году мировые поставки человекоподобных роботов превысили 14,5 тысячи единиц, причем китайские компании обеспечили 90% мировых поставок. Лидером рынка стала Unitree, а второе место заняла другая китайская компания – AgiBot.

Илон Маск прогнозирует, что к 2040 году количество человекоподобных роботов в мире превысит численность населения планеты. В то же время сама Tesla пока значительно уступает китайским конкурентам по темпам внедрения этой технологии. В 2025 году компания поставила лишь около 150 роботов Tesla Optimus.

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