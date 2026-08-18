Премьер Великобритании ответил на угрозы России из-за дронов для Украины

Бернем подчеркнул, что позиция Великобритании в отношении Украины при его премьерстве будет такой же, как и при предыдущих премьер-министрах.

Великобритания продолжит "на 100%" поддерживать Украину в противостоянии российскому вторжению. Об этом заявил премьер-министр страны Энди Бернем после того, как Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации украинского кризиса", пишет Reuters.

"Великобритания делает то, что давно обещала делать, – поддерживает Украину на 100% в этой незаконной войне, которую ведет Владимир Путин", – сказал Бернем журналистам.

Он подчеркнул, что позиция Великобритании в отношении Украины при его премьерстве будет такой же, какой она была при предыдущих премьер-министрах.

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"Мы оказываем поддержку, чтобы Украина могла защищаться, и именно такой была позиция Великобритании на протяжении всего этого конфликта при предыдущих премьер-министрах. При мне она остается неизменной. Мы не друзья только в хорошую погоду. Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится", – заверил Бернем.

Британские дроны для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Украина начала наносить удары вглубь России с помощью британских беспилотников. По данным газеты The Times, среди них – реактивный беспилотник Nyan, который испытывал Королевский флот Великобритании, и еще один британский беспилотник, производителя которого не называют из соображений безопасности. В издании сообщили, что британские беспилотники использовались для атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия вблизи Москвы, в Ярославле и Волгограде. Беспилотник Nyan также применяли для ударов по целям вблизи Белгорода.

После обнародования этой информации Россия заявила, что Великобритания поплатится за передачу дронов Украине. Посольство РФ в Великобритании подчеркнуло, что "Соединённое Королевство выступает в качестве соучастника и пособника кровавых преступлений и террористических актов", и пригрозило, что "действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия, за которые ему придется ответить".

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