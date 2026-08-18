Вышел трейлер 6 сезона шпионского сериала 'Медленные лошади' с Гэрри Олдманом (видео)

Премьера нового сезона состоится 16 сентября 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал первый трейлер шестого сезона шпионского сериала "Медленные лошади" (Slow Horses), главную роль в котором исполняет Гэри Олдман ("Дракула", "Леон", "Пятый элемент", "Темные времена", франшиза о Гарри Поттере).

На этот раз команде шпионов-аутсайдеров под руководством опытного, но проблемного агента МИ-5 Джексона Лэмба предстоит выяснить, кто охотится на бывших и действующих сотрудников их отдела.

Помимо Олдмана к своим ролям вернулись Джек Лоуден ("Дюнкерк", "Капоне", сериал "Властелин колец: Кольца власти"), Кристин Скотт Томас ("Четыре свадьбы и похороны", "Английский пациент", "Миссия невыполнима", "Темные времена"), Джонатан Прайс ("Человек, убивший Дон Кихота", "Два Папы", "Клуб убийств по четвергам", франшиза "Пираты Карибского моря"), Хьюго Уивинг (франшизы "Матрица", "Властелин колец"), Саския Ривз ("Нимфоманка", сериал "Лютер"), Розалинд Элеазар ("История Дэвида Коперфилда"), Кристофер Чун (сериал "Доктор Кто"), Эми-Ффион Эдвардс (сериал "Война миров"), Том Брук (сериалы "Шерлок", "Проповедник") и Оливия Кук ("Звук металла", сериалы "Мотель Бейтс", "Дом дракона").

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Среди новых имен в касте – Гарри Ллойд ("Антропоид", сериал "Игра престолов"), Кайл Соллер (сериалы "Полдарк", "Андор", "Тела") и Мианна Беринг (франшиза "Сумерки", сериал "Ведьмак").

Премьера шестого сезона сериала состоится 16 сентября 2026 года. Он будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю, а финал состоится 21 октября.

Уже известно, что у сериала будет седьмой сезон.

"Медленные лошади" – интересные факты о сериале

Первый сезон сериала "Медленные лошади", основанного на серии романов Мика Херрона "Слау-хаус" (Slough House), стартовал в апреле 2022 года и мгновенно стал фаворитом как критиков, так и зрителей. Вполне очевидно, что он получил продолжение.

В центре сюжета сериала – отдел британской разведки МИ-5 "Слау-хаус", куда в качестве наказания отправляют агентов, совершивших какие-либо проступки. Там на них взваливают самые неблагодарные задачи, а шансов выбраться оттуда практически нет – это клеймо на всю дальнейшую карьеру.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 8,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 97% одобрения от критиков и 87% от зрителей. Тем временем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 82 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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