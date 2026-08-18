Украинский экспорт по суше под вопросом: фермеры в Молдове угрожают протестами

У правительства есть три дня на решение этого вопроса.

Фермеры в Молдове требуют решить вопрос с украинским транзитом до 21 августа и угрожают массовыми протестами, сообщает NewsMaker.

Накануне исполнительный директор местной ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусар встретился с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Они, в частности, обсудили транзит украинских грузов по территории страны. Слусар передал главе Кабмина протест фермеров против транзита.

"У нас уже был прецедент в 2022–2023 годах, когда плохо организованный транзит продукции из соседней страны заблокировал экспорт отечественной продукции. Молдавские фермеры были вынуждены продавать сырье значительно дешевле себестоимости", – пожаловался Слусар.

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По предварительной договоренности, представители министерства инфраструктуры Молдовы и местной железной дороги должны встретиться с фермерами до 21 августа и обсудить организацию транзита украинского зерна. В противном случае фермеры угрожают массовыми протестами.

Из-за транзита украинских грузов молдавские сельхозпроизводители опасаются обвала цен. В то же время в последние недели уже резко упали цены на пшеницу и рапс, что также стало предметом обсуждения представителя фермеров с премьером.

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Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, Украина договорилась о 50%-ной скидке на железнодорожные перевозки своего зерна по территории Молдовы до конца 2026 года.

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