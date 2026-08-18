Не Samsung и не Xiaomi: пользователи назвали лучший Android-смартфон для игр

Главное преимущество устройства – мощное железо и система охлаждения, рассчитанная именно на длительные игровые сессии.

Если нужен телефон именно для мобильного гейминга, необязательно выбирать дорогие флагманы от Samsung, Xiaomi или Google. Эксперты и пользователи все чаще выделяют специализированные игровые модели, среди которых есть явный фаворит – RedMagic 11S Pro, пишет BGR.

Главное преимущество устройства – уникальная в своем роде комбинация воздушного и водяного охлаждения. Такой подход обеспечивает стабильную производительность даже во время длительных игровых сессий, уменьшая риск перегрева.

В наличии также процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменный игровой чип Nubia R4 и 12/16 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra. Все вместе обеспечивает высокую производительность, плавную графику и быструю обработку игровых задач. Сам экран имеет разрешение 2K, частоту обновления 144 Гц, а его стоимость составляет около $799.

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Еще одним преимуществом называют кремний-углеродный аккумулятор – его емкость составляет 7500 мАч. Этого хватает на полтора-два дня при активном использовании и 4 часов непрерывной игры в Wuthering Waves на максимальных настройках графики.

Производитель делает ставку и на "полноэкранный" опыт. OLED-дисплей BOE X10 лишен вырезов и отверстий, так как фронтальная камера спрятана прямо под экраном .

Эксперты тоже считают RedMagic 11S Pro одним из лучших

Игровые и технологические обозреватели также относят RedMagic 11S Pro к числу самых продвинутых игровых смартфонов. Причем устройство предлагает функции, которых нет у большинства обычных флагманов.

Например, по бокам корпуса расположены физические сенсорные триггеры с частотой обновления 520 Гц. Они работают подобно дополнительным кнопкам на геймпадах Xbox и PlayStation: с их помощью можно стрелять и выполнять другие действия в играх, не перекрывая пальцами часть экрана.

Отдельно обозреватели отмечают систему охлаждения. Помимо жидкостного контура, телефон оснащен несколькими компонентами для передачи тепла и испарительной камерой, которая отводит тепло от мощного чипа Snapdragon. Однако в этом есть свой недостаток – встроенный вентилятор может работать довольно громко.

В телефоне также есть собственный ИИ-чат-бот Mora, который выполняет роль голосового помощника в играх и интерактивного виджета на экране блокировки или рабочем столе. Хотя специалисты отмечают, что это скорее дополнительные возможности, нежели действительно необходимый игровой инструмент.

В итоге RedMagic 11S Pro выглядит необычной альтернативой привычным Android-флагманам. Он делает ставку не на камеры или универсальности, а на максимальную производительность, высокую частоту обновления экрана, большую батарею и охлаждение. Поэтому для тех, кто покупает смартфон прежде всего ради игр, такая модель может оказаться более подходящим выбором, чем Samsung или Xiaomi.

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