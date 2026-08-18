Индийский дизель массово поступает в Украину: СБУ ослабила контроль за топливом

Топливные грузы, поступающие из рискованных направлений, не будут подвергаться дополнительным проверкам.

Служба безопасности Украины предоставила разрешение энергетической таможне на беспрепятственное оформление импортного дизельного топлива, поступающего из портов и терминалов, включенных в санкционный список. Об этом пишет enkorr со ссылкой на источники на рынке.

Отныне топливные грузы, поступающие из рискованных направлений, не будут подвергаться дополнительным проверкам, также отменяется отбор проб. Ослабление контроля происхождения и отмена дополнительных проверок должны ускорить поступление ресурса на украинский рынок в условиях глобальных перебоев с поставками. Изменения в порядке оформления импорта упростят поставки ресурса из портов и терминалов Турции и Саудовской Аравии.

"Это уже происходит – за первую половину августа на украинский рынок поступило 22 тыс. т дизельного топлива индийского происхождения, что вдвое больше, чем за семь месяцев с начала года", – говорится в материале.

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Отмечается, что компания "БРСМ-Нафта" в августе импортировала две партии индийского дизельного топлива объемом 12 тыс. т с турецкого терминала Opet в Мармаре. Остальная часть поступила с Oil Terminal в Констанце.

Впрочем, трейдеры считают, что, несмотря на открытие пути для индийского дизельного топлива на украинский рынок, спрос на него будет сдержанным. Некоторые компании, в частности крупные украинские сети АЗС, предпочитают не связываться с индийским или другим топливом, которое ранее находилось под санкциями.

"В начале месяца, когда ничего хорошего не было, некоторые клиенты были готовы покупать даже индийское топливо. Однако как только в Констанцу прибыли грузы из других стран (Саудовская Аравия, Оман, Греция, Израиль), они начали избегать его", – рассказал один из операторов Oil Terminal в Констанце.

Топливо в Украине – последние новости

В 2023 году Кабинет министров запретил импорт топлива неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что во второй половине августа проблем с топливом в Украине не ожидается, поскольку импортеры заранее заключили контракты на значительные объемы. В то же время проблемы с морской логистикой частично компенсируются другими маршрутами.

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