Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 19 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,83 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 19 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,78 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,83 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,78/44,82 грн/долл., а к евро – 51,85/51,88 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 18 августа вырос на 3 копейки и составил 45,03 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,55 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 13 копеек и составил 52,18 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,54 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 9 копеек и составил 44,99 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составил 52,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 51,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: