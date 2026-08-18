Xiaomi отключила старые смартфоны от обновлений: среди них может быть ваш

Эти устройства больше не будут получать обновления безопасности и новые версии HyperOS.

Компания Xiaomi снова расширила список устройств, для которых прекращена программная поддержка. Изменения в базу EOL были внесены 17 августа, на что обратило внимание издание XiaomiTime.

Все модели из списка больше не будут получать никаких обновлений – это касается и грядущей HyperOS 4 на базе Android 17 и патчей безопасности.

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite;

Redmi Note 12R;

Redmi 12R;

Redmi 12 5G

Redmi Pad SE.

В основном, жизненный цикл перечисленных устройств завершается на Android 15, при этом модели успели обновиться до HyperOS второй либо третьей версии.

Видео дня

Прекращение поддержки не означает, что смартфоны перестанут работать. Владельцы по-прежнему смогут пользоваться ими как обычно, но со временем отсутствие обновлений может привести к проблемам с безопасностью и совместимостью новых приложений.

При этом Xiaomi оставляет за собой возможность выпускать критические исправления безопасности, если после завершения поддержки будет обнаружена серьезная уязвимость. Однако рассчитывать на регулярные обновления владельцам этих моделей больше не стоит.

В конце июля аналогичная участь постигла ряд устройств серий Xiaomi 12, POCO X5 и Xiaomi Pad 6.

По слухам. серия Xiaomi 18 выйдет раньше обычного, но лишится самой топовой модели.

Ранее обозреватели составили рейтинг лучших смартфонов Xiaomi, выбрав самые удачные модели для разных сценариев использования: от мобильной фотографии до бюджетных девайсов.

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