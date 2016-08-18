Генпрокуратура получила новые показания о причастности Ефремова к созданию "ЛНР" - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в СИЗО Краматорска выявлены лица, которые дают показания по этому делу в качестве свидетелей.

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“По господину Ефремову дают очень хорошие показания те, кто был ранее задержан и вольготно себя чувствовал в СИЗО Краматорска. Теперь они переедут в СИЗО Киева, и будут работать со следователями по этому большому делу”, - сказал Луценко, не уточнив, однако, о каких конкретно лицах идет речь.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога.