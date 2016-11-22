ГПУ до конца года передаст суду в Гааге дополнительные доказательства преступлений против Майдана, на Донбассе и в Крыму - Луценко

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник в Гааге во время круглого стола "Тяжкие преступления и большая коррупция: пересечение совершения и ответственности", который состоялся на полях 15-й Ассамблеи государств-участников МУС.

По словам Луценко, об этом шла речь во время встречи с прокурором Офиса Международного уголовного суда Фату Бенсуда накануне.

«Мы планируем до конца этого года предоставить дополнительную информацию, которая будет обосновывать распространенность и массовость преступлений во время событий на Майдане, а также военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины», - отметил генпрокурор.

В интервью журналистам генпрокурор напомнил, что Украине требуется привлечение МУС, поскольку ее национальные возможности не позволяют привлечь к ответственности всех организаторов этих преступлений, в частности, «Януковича и его окружения, которое скрывается, в основном, в Москве».

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«Также там, в Москве, скрываются те, кто давал приказы; которые нарушают международное законодательство о правилах ведения войны; которые развязали войну и совершают массовые преступления против мирного населения и украинских военнослужащих. Поэтому мы обращаемся за помощью», - подчеркнул Луценко.

При этом он уточнил, что в отношении российской стороны речь идет о рассмотрении роли «министра обороны РФ, 18 генералов, 2 адмиралов и еще ряда высоких чинов ВС РФ, которые по данным следствия ГПУ, причастны к развязыванию агрессивной войны на территории Украины».

«Вчера в офисе прокурора МУС мы рассматривали доказательства о том, как во время событий под Илловайском РФ ввела свои регулярные силы в тыл нашим войскам, нарушила договоренности о «зеленом» коридоре, о расстрелах, о пытках - все это подпадает под признак «военные преступления» и «преступления против человечности». Наши доказательства очень серьезные, и далее состоятся официальные процедуры МУС и офиса прокурора. Они могут продолжаться долгое время», - сказал генпрокурор.

Луценко также подтвердил, что частью рассмотрения является и дело в отношении сбитого самолета Малайзийских авиалиний МН17.

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«МН17 рассматривается как часть военных преступлений или преступлений против человечности - здесь есть дискуссия по квалификации. В рассмотрение даже включены, возможно, странные на первый взгляд, но очевидные нарушения правил оккупации: оккупанты завезли на территорию оккупированного Крыма 72 тыс. 766 россиян. Это запрещено международным законодательством. 2 тыс. 200 украинских узников было принудительно выдворено для отбытия наказания из Крыма на территорию России. Это также запрещено. Эти факты демонстрируют массовость нарушения международного права во многих сферах», - пояснил генпрокурор.

По его словам, еще одним важным элементом рассмотрения является вопрос крымских татар, который «стоит очень остро».