Майор Мельниченко прибыл в Верховную Раду

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО появился в стенах Верховной Рады.

Перед тем, как зайти в сессионный зал, Н.Мельниченко находился в кабинете председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

Сейчас депутаты заслушивают информацию Генеральной прокуратуры о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. За трибуной - Генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

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