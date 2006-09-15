Майор Мельниченко прибыл в Верховную Раду
10:23, 15 сентября 2006Политика
177 0
Генпрокурор Александр Медведько информирует депутатов о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе...
Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО появился в стенах Верховной Рады.
Перед тем, как зайти в сессионный зал, Н.Мельниченко находился в кабинете председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.
Сейчас депутаты заслушивают информацию Генеральной прокуратуры о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. За трибуной - Генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.
.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter