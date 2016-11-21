Сущенко могут обменять на российского шпиона - Фейгин

Об этом написал адвокат Сущенко Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

"Вышел от Романа Сущенко из Лефортово. В общем, мы рассчитываем, что Кремль пойдет на обмен Сущенко на Виктора Павленко, арестованного в Ривне 8.10.2016 Службой безопасности Украины. Так будет лучше для всех", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

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Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж». Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.

9 октября в СБУ сообщили о задержании в Ривне агента Главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации (фамилия не называлась).

По данным ведомства, шпион – гражданин Украины, который постоянно проживает в России, должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Установлено, что куратором шпиона был сотрудник ФСБ РФ Александр Илюхин.