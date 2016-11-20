Фейгин прогнозирует освобождение одного из крымских заложников в ближайшие дни

Об этом Фейгин сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Уже в ближайшую пятницу мы ожидаем освобождение одного из крымских заложников», - написал адвокат.

При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.

Как сообщал УНИАН, ранее Фейгин высказал мнение, что задержание «диверсантов» в Крыму может привести к замораживанию переговоров по обмену.

Напомним, в Федеральной службе безопасности России заявили о задержании 9 ноября очередной «диверсионной» группы Минобороны Украины в оккупированном Севастополе.

«Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

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В свою очередь, Главное управление разведки Минобороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудниках ГУР в оккупированном Севастополе.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудниках ГУР в Севастополе», - говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны.

«Этот очередной фейк российских спецслужб направленный на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества», - добавили в разведке.