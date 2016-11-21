"То, чего требовали студенты на Майдане": Порошенко ожидает в ближайшее время завершения ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы.

«На прошлой неделе... Совет Евросоюза, единогласно все государства, принял решение, которым признал полное выполнение Украиной всех своих обязательств. Совет ЕС задекларировал политическую волю Союза и всех его членов предоставить Украине безвизовый режим в ближайшее время и включил «зеленый свет» на этом пути», - заявил Порошенко.

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«В его введении, кроме практической ценности для миллионов украинцев, кроется глубокий символизм. Этот символизм знаменует дальнейшее сближение Украины и Европейского Союза», - добавил президент.

«Мои переговоры с лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза дают нам все основания прогнозировать, что будет найден также взаимоприемлемый компромисс между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами», - отметил Порошенко.

«Это то, что требовали студенты на Майдане. Мы его (Соглашение об ассоциации – УНИАН) подписали летом 2014 года, завершили процесс ратификации, и никакой евроскептицизм не остановит ратификации нашего Соглашения, и я надеюсь, что в ближайшее время этот процесс ратификации завершится. Остальные 27 стран это давно сделали», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на межинституциональные переговоры о безвизовом режиме для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

Напомним, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

По убеждению президента Порошенко Украина получит решение о введении безвизового режима до саммита Украина-ЕС 24 ноября.