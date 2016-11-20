Порошенко прогнозирует компромисс между Украиной, ЕС и Нидерландами по ратификации Соглашения об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.

«Мои переговоры с лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза также дают основания прогнозировать, что будет найден взаимоприемлемый компромисс между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами, и ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли будет завершена», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Против» проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.

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В то же время 28 октября Рютте заявил, что пытается убедить оппозицию, голосов которой не хватает для ратификации Соглашения в Сенате, чтобы она поддержала ратификацию документа, до 1 ноября.

Вместе с тем 31 октября правительство Нидерландов обратилось к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.

Отмечается, что правительство Нидерландов планирует до 15-16 декабря продолжить переговоры с Украиной, ЕС и нидерландскими оппозиционными партиями для достижения компромисса, который позволит ратифицировать Соглашение об ассоциации и, одновременно, учесть результаты референдума в стране.