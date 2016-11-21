Российский авторитарный режим "замочил" демократию в сортире – Порошенко

Об этом сказал президент, выступая по случаю третьей годовщины начала Евромайдана.

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"...российский авторитарный режим, который "замочил" в сортире демократию в собственной стране, охотно пользуется ее инструментами для достижения собственных целей за пределами Российской Федерации", - подчеркнул он.