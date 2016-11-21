Тот, кто пытается сфальсифицировать Майдан, обречен на поражение - Турчинов

Об этом говорится в обращении Турчинова по случаю Дня достоинства и свободы, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

«Опыт Помаранчевого майдана и Революции достоинства доказывает, что ни деньги, ни партийная конъюнктура, ни политические интересы не могут организовать Майдан. Только народ, его воля способны создать настоящий Майдан и настоящую революцию. А тот, кто пытается сфальсифицировать Майдан, создав искусственную кальку, подчинить его своим амбициям и интересам, будет обречен на поражение», - заявил Турчинов.

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По его словам, «Майдан – это воля и душа народа. Ее невозможно ни подделать, ни остановить, ни уничтожить».

Турчинов напомнил, что три года назад украинцы вышли на Майдан, чтобы защитить свой выбор, получить возможность построить цивилизованную, европейскую, демократическую, свободную Украину.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Этот праздник был основан указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.