В Украине отмечают День достоинства и свободы

В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стала первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Независимости в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.

В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, сбежал в Россию.

Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая на 25 мая назначила выборы президента Украины. На этих выборах победил Петр Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Сегодня по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве и других населенных пунктах состоятся мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия с участием представителей власти, органов местного самоуправления, народных депутатов, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции, представителей общественных объединений, волонтерских движений, молодежи и духовенства.

Также в этот день состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам Героям Небесной сотни, павших участников АТО.

Кроме того, в столичном Украинском доме презентуют мультимедийную выставку "Отважные наши герои", посвященную 100-летию Украинской Революции. Выставка состоит из 6 модулей, на которых представлены реконструированные типажи революционных эпох – от сечевых стрельцов до майдановцев. Дополняют выставку тематические видеоролики из кинохроники и художественных коллажей. В течение 2017 года выставку будут экспонировать в регионах Украины и за рубежом.

К обеспечению общественного порядка 21-22 ноября в Киеве будет привлечено 6 тыс. правоохранителей, а на территории всей Украины - около 15 тыс.