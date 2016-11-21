В Украине отмечают День достоинства и свободы

08:52, 21 ноября 2016
Общество
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Этот праздник был основан указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.

Праздник был основан 13 ноября 2014 года / фото УНИАН

В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стала первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Независимости в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Первые протестующие на Майдане в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года
Первые протестующие на Майдане в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года /  © УНИАН
21 ноября 2013 года люди собрались на мирную акцию против сворачивания евроинтеграции
21 ноября 2013 года люди собрались на мирную акцию против сворачивания евроинтеграции /  © УНИАН
Акция протеста на Майдане в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года
Акция протеста на Майдане в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года /  © УНИАН
Акция протеста на Майдане в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года
Акция протеста на Майдане в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года /  © УНИАН
Протестующие держали в руках символику Украины и ЕС
Протестующие держали в руках символику Украины и ЕС /  © УНИАН
Украинцев возмутило решение тогдашней власти отказаться от сближения с ЕС, чтобы угодить России
Украинцев возмутило решение тогдашней власти отказаться от сближения с ЕС, чтобы угодить России /  © УНИАН
Люди оставались на Майдане несмотря на дождь
Люди оставались на Майдане несмотря на дождь /  © УНИАН
На Майдане собрались люди разного возраста и профессий
На Майдане собрались люди разного возраста и профессий /  © УНИАН
Первая ночь Евромайдана - впереди еще долгих путь
Первая ночь Евромайдана - впереди еще долгих путь /  © УНИАН
© УНИАН
Бойцы спецподразделения милиции ''Беркут''
Бойцы спецподразделения милиции "Беркут" /  © УНИАН
Бойцы спецподразделения милиции ''Беркут'' против мирных активистов
Бойцы спецподразделения милиции "Беркут" против мирных активистов /  © УНИАН
Бойцы спецподразделения милиции ''Беркут''
Бойцы спецподразделения милиции "Беркут" /  © УНИАН
Бойцы спецподразделения милиции ''Беркут''
Бойцы спецподразделения милиции "Беркут" /  © УНИАН
© УНИАН
Арсений Яценюк на Майдане
Арсений Яценюк на Майдане /  © УНИАН
Юрий Луценко и Виталий Кличко в первую ночь Євромайдану
Юрий Луценко и Виталий Кличко в первую ночь Євромайдану /  © УНИАН
72 / 10000 РУССКИЙ Перевести вGoogleBing Юрий Луценко во время акции протеста в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года
72 / 10000 РУССКИЙ Перевести вGoogleBing Юрий Луценко во время акции протеста в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года /  © УНИАН
© УНИАН
Виталий и Владимир Кличко во время первой ночной акции на Майдане
Виталий и Владимир Кличко во время первой ночной акции на Майдане /  © УНИАН
© УНИАН
Олег Тягнибок
Олег Тягнибок /  © УНИАН
Люди продолжали собираться на Майдане 22 ноября 2013 года
Люди продолжали собираться на Майдане 22 ноября 2013 года /  © УНИАН
Обычные люди вышли отстоять свой европейский выбор
Обычные люди вышли отстоять свой европейский выбор /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Тогдашняя власть стянула огромное количество правоохранителей на Майдан
Тогдашняя власть стянула огромное количество правоохранителей на Майдан /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Участники акции протеста вечером 22 ноября 2013 года
Участники акции протеста вечером 22 ноября 2013 года /  © УНИАН
Ни дождь, ни холод не пугали украинцев
Ни дождь, ни холод не пугали украинцев /  © УНИАН
Среди протестующих было много молодежи
Среди протестующих было много молодежи /  © УНИАН
К вечеру 22 ноября количество протестующих продолжало расти
К вечеру 22 ноября количество протестующих продолжало расти /  © УНИАН
© УНИАН
Количество участников протеста вечером 22 ноября уже исчислялось тысячами
Количество участников протеста вечером 22 ноября уже исчислялось тысячами /  © УНИАН
Вечер 22 ноября 2013 года на Майдане
Вечер 22 ноября 2013 года на Майдане /  © УНИАН
Пропорционально количеству митингующих увеличивалось и количество правоохранителей
Пропорционально количеству митингующих увеличивалось и количество правоохранителей /  © УНИАН
Активисты Евромайдана и правоохранители
Активисты Евромайдана и правоохранители /  © УНИАН
В тот же вечер начались первые серьезные столкновения между правоохранителями и протестующими
В тот же вечер начались первые серьезные столкновения между правоохранителями и протестующими /  © УНИАН
Столкновения на Майдане 22 ноября 2013 года
Столкновения на Майдане 22 ноября 2013 года /  © УНИАН
Правоохранители против активистов
Правоохранители против активистов /  © УНИАН
Андрей Парубий возле работников правоохранительных органов во время проведения акции протеста 22 ноября
Андрей Парубий возле работников правоохранительных органов во время проведения акции протеста 22 ноября /  © УНИАН
Андрей Парубий во время акции протеста 22 ноября
Андрей Парубий во время акции протеста 22 ноября /  © УНИАН
© УНИАН
Трибуна на Майдане
Трибуна на Майдане /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.

В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, сбежал в Россию.

Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая на 25 мая назначила выборы президента Украины. На этих выборах победил Петр Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Сегодня по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве и других населенных пунктах состоятся мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия с участием представителей власти, органов местного самоуправления, народных депутатов, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции, представителей общественных объединений, волонтерских движений, молодежи и духовенства.

Также в этот день состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам Героям Небесной сотни, павших участников АТО.

Кроме того, в столичном Украинском доме презентуют мультимедийную выставку "Отважные наши герои", посвященную 100-летию Украинской Революции. Выставка состоит из 6 модулей, на которых представлены реконструированные типажи революционных эпох – от сечевых стрельцов до майдановцев. Дополняют выставку тематические видеоролики из кинохроники и художественных коллажей. В течение 2017 года выставку будут экспонировать в регионах Украины и за рубежом.

К обеспечению общественного порядка 21-22 ноября в Киеве будет привлечено 6 тыс. правоохранителей, а на территории всей Украины - около 15 тыс.

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