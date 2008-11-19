Кильчицкая: мне в ВР нечего делать

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ после выхода из декретного отпуска не намерена возглавлять Главное управление по вопросам земельных отношений и останется в своей нынешней должности.

Об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила сегодня в интервью УНИАН, комментируя информацию в СМИ о возможном назначеним ее начальником Киевзема.

В то же время она не исключила, что ее полномочия в должности заместителя председателя КГГА будут расширены. “На самом деле о начальнике какого-то управления вообще не идет речь. Возможно, кураторство больших направлений – это может быть”, - сказала она.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, несмотря на то, что фактически она уже работает 2-3 недели, официально она приступит к исполнению своих обязанностей 24 ноября, потому что декретный отпуск у нее до 23 числа этого месяца.

На вопрос, согласна ли она взять на себя больше обязанностей, заместитель мэра ответила: “Я считаю, что я могу заниматься очень многими направлениями и могу руководить. Я не знаю, какие полномочия у меня будут, как они будут расширены, какие это будут – земельные или другие какие-то социальные вопросы – это не проблема. Когда уже будет распоряжение, тогда уже будет выяснено, что это конкретно”.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ также сообщила, что не желает баллотироваться в народные депутаты в случае проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

“Мне там нечего делать. Я буду работать в исполнительной власти “, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, с лета этого года в ряде СМИ появлялась информация, что И.КИЛЬЧИЦКАЯ после выхода из декретного отпуска может занять должность начальника ГУ по вопросам земельных отношений КГГА, которая остается вакантной с апреля т.г.

3 апреля Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением освободил от выполнения обязанностей заместителя председателя Киевской государственной администрации, начальника Главного управления земельных ресурсов КГГА Анатолия МУХОВИКОВА, удовлетворив его заявление об увольнении по собственному желанию.

А.МУХОВИКОВ находился на этом посту с июня 2002 года.