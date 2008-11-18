Тему таинственной встречи Тимошенко и Сороса рассекретили

Встреча премьера Юлии Тимошенко с международным инвестором Джорджом Соросомбыла посвящена обсуждению проблем мирового финансового кризиса.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил вице-премьер Григорий Немыря.

Он подтвердил, что в позапрошлую субботу Тимошенко встречалась с Соросом, хотя его визит не был никем анонсирован.

"Известный финансист, президент института "Открытое общество" 8 ноября осуществил короткий визит в Украину по приглашению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко", - сказал Немыря.

"Встреча была посвящена обсуждению проблем глобального финансового кризиса и его последствий для Украины", - прибавил он.

По словам Немыри, Сорос поделился своим видением на реализацию антикризисной программы, поддержанной Международным валютным фондом.