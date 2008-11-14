Тимошенко тайно встретилась с Соросом в ресторане на Бориспольской трассе

Как стало известно «Украинской правде», в прошлую субботу Тимошенко провела конфиденциальную встречу с Джорджем Соросом, которая состоялась... в пригороде Киева.

Об этом свидании украинского премьера с финансовым магнатом нет упоминания в официальной хронике – оно держится в секрете. Отсутствует информация о такой встрече и в пресс-службе Кабинета министров.

Об особо тайном характере встречи свидетельствует и тот факт, что о ней не знал исполнительный директор фонда Сороса в Украине Евгений Быстрицкий.

По информации "Украинской правды", 8 ноября Сорос сделал остановку в "Борисполе", когда чартерным самолетом следовал в другую страну. Чтобы не привлекать внимания и сэкономить время, Сорос отказался ехать в Киев.

Тимошенко пошла навстречу пожеланиям 78-летнего финансового инвестора. Его встреча с украинским премьером состоялась в ресторане на Бориспольской трассе.

Ориентировочно это был ресторанный комплекс "Тифлис-Любава". Залогом сохранения конфиденциальности этого мероприятия было то, что владельцем ресторана является депутат от БЮТ Тариэл Васадзе.

По информации источников "Украинской правды", функции переводчика для Тимошенко в разговоре с Соросом выполнял вице-премьер Григорий Немыря.

Этот человек является особо доверенным и для украинского премьера, и для американского миллиардера – до перехода в команду Тимошенко Немыря был председателем правления фонда Сороса в Украине.

Темы, которые обсуждали Сорос и Тимошенко в Борисполе, вряд ли когда-то станут известны украинскому обществу.

Однако если когда-то факт проведения этой встречи будет признан официально, то объявят, что она касалась, например, процессов в мировой экономике и преодоления глобального кризиса.

В то же время и другая причина встречи Тимошенко и Сороса лежит на поверхности – это приближение президентских выборов в Украине.

Американский миллиардер известен своей поддержкой демократических институтов. Так, Сорос активно финансировал гражданское общество с начала 2000 года, что в тех условиях играло на руку Виктору Ющенко и в конечном итоге помогло преодолеть административный ресурс власти Леонида Кучмы на выборах 2004.

Стоит добавить, что это – не первая конфиденциальная встреча Тимошенко с представителями большого бизнеса. Да, утверждают источники "Украинской правды", находясь летом на отдыхе, Тимошенко провела встречу с Романом Абрамовичем.

В Европе факт проведения тайных переговоров государственных чиновников с большим бизнесом неоднократно становился причиной скандалов.

Однако нынешнее поведение Тимошенко является полной копией того, как вел себя Виктор Ющенко в канун прошлых выборов президента. Отличие в том, что тогда Ющенко был лидером оппозиции, а Тимошенко является представителем власти, которая содержится за счет налогоплательщиков, что возлагает на нее дополнительные обязательства относительно прозрачности ее деятельности.