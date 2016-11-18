СМИ назвали имена нардепов, которых привлекут к ответственности за сокрытие в е-декларациях

Об этом сообщил источник в Генпрокуратуре, передает "Украинская правда".

В частности, речь идет о внефракционном нардепе Владимире Мисике, который продал Lexus LX 570, 2010 г.в. за 100 тысяч гривень.

Второй – нардеп из "Воли народа" Сергей Мельничук, который купил автомобиль Toyota Land Cruiser, 2012 года выпуска за 0,5 млн грн.

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Третьим нардепом, который не сообщил об изменении имущественного состояния, является Иван Мирошниченко из "Самопомочи", который купил мотоцикл Harley-Davidson, 2012 года выпуска за 141 тыс. грн.

Четвертый – Мустафа Найем из БПП, который купил автомобиль Honda Accord, 2010 года за 364 тыс. грн. Он уже прокомментировал это, утверждая, что такая ситуация, - "следствие технических проблем сайта НАПК".

Ранее УНИАН сообщал, что четверо народных депутатов скрыли сведения о приобретении после 1 сентября транспортных средств и получение дохода от отчуждения имущества.