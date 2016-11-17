О честном пирате замолвите слово

Власти должны отказаться от идеи закрытия популярных файлообменников EX.ua и Fs.to. Просто потому, что это противоречит воле большинства взрослого населения Украины.

А также потому, что результатом этой глупой операции станет не уничтожение пиратства в нашей стране, а его бесконтрольный рост.

Те несколько десятков людей, организовавшие и осуществившие уничтожение сервисов, услугами которых пользовались миллионы украинцев, прикрываются высокими словами о необходимости соблюдения в Украине принятых в цивилизованных странах норм защиты авторского права. То есть, то, что делается, приближает Украину к Европе.

На самом деле, мы лишь отдаляемся от нее, возвращаясь во времена, когда о мастерстве Карузо судили по пьяному ору соседа.

Инструментами приобщения миллионов сограждан к мировому культурному наследию, благодаря широкому распространению интернета, стали, в том числе, отечественные ресурсы EX.ua и Fs.to.

Найдите любой украинский глянцевый журнал пятилетней или десятилетней давности, и обратите внимание, насколько глубоко наша страна была погружена в пучину «русского мира». Мировой культурный контекст заходил к нам во многом лишь после соответствующей адаптации в Москве.

Развязанная кремлевским тираном война против Украины дала нам шанс отказаться от небескорыстных посредников. Инструментами приобщения миллионов сограждан к мировому культурному наследию, благодаря широкому распространению интернета, стали, в том числе, отечественные ресурсы EX.ua и Fs.to.

Хочется это кому-то признавать или нет, но именно они начали вводить соотечественников в мировой культурный контекст, знакомя с разнообразием визуальной, звуковой и текстовой культуры. Во всех ли случаях соблюдались ли нормы законодательства западных стран о защите интеллектуальной собственности? Конечно, нет. Но как могло быть иначе?

Можете ли вы представить украинца, который готов заплатить порядка 600 гривень за альбом любимого исполнителя? Возможно, только кто-то из представителей первой сотни декларантов миллионов налички. Да и то, сомнительно.

И можно ли в один момент потребовать соблюдения норм авторского права от жителей бедной страны, в которой несколько поколений выросло на идее порочности частной собственности, включая интеллектуальную?.. У меня нет сомнения, что все руководители Украины, включая руководство правоохранительных органов, сформировались как личности при участии отечественных «пиратов».

Ибо у старшего поколения не было иной возможности познакомиться с Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd и Queen иначе, как переписывая в подвалах виниловые диски на флюорографическую пленку, бобины и аудиокассеты (а, в последствии, записывая музыку из эфира радиостанций на домашний магнитофон). В нашей жизни была пиратская эра видеосалонов конца 80-х годов и лихие 90-е года с постепенным включением в процесс просвещения народных масс зарождающихся отечественных телеканалов и радио. Многие из них тогда также не сильно переживали по поводу соблюдения норм авторского права.

Представьте себе, что строгое следование законам лишило бы нас всего этого, оставив с Кобзоном, Газмановым и прочим мусором советского культурного ширпотреба.

Совет инициаторам затеи: хотите помочь сократить уровень нарушений в сфере авторского права, - помогите командам преследуемых файлообменников упорядочить свою работу и повысить уровень реагирования в тех случаях, когда поступают жалобы от правообладателей.

Даже условное закрытие Министерства культуры с передачей функций финансирования культурных объектов и проектов на региональный уровень произвело бы меньший эффект на развитие культурной среды в Украине, чем закрытие двух этих ресурсов. По крайней мере, это так, принимая во внимание масштаб охвата их аудиторий.

Боюсь, новый крестовый поход пуристов на условных нарушителей авторского права лишь увеличит уровень раздражения обывателей и увеличит шансы нечисти на культурный, а, возможно, политический реванш.

Мой совет инициаторам затеи: хотите помочь сократить уровень нарушений в сфере авторского права, - помогите командам преследуемых файлообменников упорядочить свою работу и повысить уровень реагирования в тех случаях, когда поступают жалобы от правообладателей. Постарайтесь объяснить правообладателям, что в стране со средней зарплатой на уровне менее пары сотен евро нет возможности в полной мере применять правила стран с уровнем жизни на порядок выше. В противном случае нас ждет возвращение в каменный век.

И какая радость будет Голливуду от того, что жители самой бедной страны Европы перестанут смотреть киноархив 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов? Если они хотят получить какие-то деньги от нищей страны, то пускай государство, собирающее с нас налоги, поможет оплатить счет – и от своего имени разместит контент для свободного просмотра и просвещения сограждан.

Также нельзя закрывать глаза на то, что претензии по нарушениям авторских прав относятся лишь к работе этих ресурсов лишь частично. Многие наши сограждане годами используют популярные файлообменники по прямому назначению: для обмена личными файлами. Что будет, когда эту возможность у них отнимут? Пойдут на российские ресурсы или станут искать зарубежные, которые быстрее прочих сориентируются и внедрят русскоязычный интерфейс, понятный украинцу – и заработают на рекламе и платных услугах вместо Украины.

Развитие отечественного телевидения также не дает в полной мере ответ на вопрос, кто же заменит интернет-обменники в деле приобщения украинцев к мировой культуре. К примеру, что делать тем, кто изучает иностранные языки путем просмотра фильмов с оригинальной звуковой дорожкой? Что делать тем, кто интересуется авторским, немассовым кинематографом? Я уже не говорю о том, что за новым железным занавесом вновь оказывается весь пласт мировой музыки – он будет, в большинстве своем, недоступен для тех, у кого нет платежной карточки украинского банка с возможностью осуществления международных транзакций в интернете.

Команда ex.ua совершенно верно предсказывает, что простое закрытие файлообменников с миллионными аудиториями приведет к бесконтрольному торрент-пиратству. И тогда гонители и ретивые правообладатели получат шанс осознать, что уровень пиратства лишь увеличиться.

Также из-за поспешности нескольких борцов с «тенью» будет прерван начавшийся в Украине процесс нормализации отношений между интернет-площадками, их пользователями и правообладателями. В любом случае, такая кампания утверждения верховенства авторских прав должна быть поэтапной, с возможностью адаптации для всех ее участников.

Борцы с «честными украинскими пиратами» говорят, что утверждают у нас мировую практику и приобщают к принятым в цивилизованном мире традициям. Одна из этих традиций, если кто-то забыл, говорит о том, что власть, которая идет против воли своих избирателей, обречена. Завершая разгром отечественных файлообменников, инициаторы кампании рискуют создать себе на очередных выборах конкурента с одним лозунгом: «Вернем Украине EX.ua и Fs.to!” Можете не сомневаться, идея найдет широкую поддержку.

Юрий Куликов