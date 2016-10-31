Вопрос "безвиза" для Украины в ноябре решен не будет: его нет в повестке дня Европарламента

В опубликованной на сайте Европарламента повестке дня предстоящей сессии не упоминается вопрос либерализации визового режима ни для Украины, ни для Грузии.

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Также не упоминается и рассмотрение так называемого механизма прекращения безвизового режима, утверждение которого называют главным препятствием визовой либерализации с Украиной и Грузией.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.

"Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима будут подписаны и ратифицированы Европарламентом, нет никаких сомнений. Могу сказать, даже, до какой даты – до 24 ноября, потому что 24 ноября будет саммит Украина-ЕС, и мы договорились, что на этот саммит все документы будут готовы", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая министры внутренних дел стран ЕС согласовали свою позицию относительно так называемого механизма экстренной приостановки безвизового режима с третьими странами.

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По информации иностранных СМИ, в тот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что вопрос предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины не будет рассматриваться в ближайшее время.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что "никаких новых решений относительно визовой либерализации" не будет принято до утверждения механизма быстрой остановки безвизового режима.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ожидает, что Европейский Союз в октябре-ноябре вынесет положительное решение о введении безвизового режима с Украиной.

20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение стало следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

5 сентября участники заседания Комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел не предоставили никаких возражений к докладу о предоставлении Украине безвизового режима.