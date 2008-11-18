Верховная Рада разошлась до четверга

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Следующее состоится в четверг, 20 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты проголосовали за постановление «О внесении изменений в календарный план работы Верховной Рады Украины». «За» проголосовали 300 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала за постановление в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» документ поддержали лишь четыре народных депутата.

Изменениями к календарному плану предусмотрено, что сегодня и завтра народные депутаты будут работать в комитетах, а в четверг в 10.00 начнется утреннее пленарное заседание. (На этой неделе парламент должен был работать в пленарном режиме - УНИАН).

Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что правительство подало на рассмотрение парламента четыре антикризисных законопроекта, также в парламенте зарегистрированы альтернативные законопроекты по этому вопросу от народных депутатов. По его словам, в ситуации, когда не избран председатель ВР, целесообразно поработать в комитетах над подготовкой данных законопроектов к рассмотрению в сессионном зале.

Как известно, только председатель ВР имеет право подписи законов, которые принимаются парламентом и потом передаются на подпись Президенту Украины.