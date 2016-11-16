Путина не спасет выход из соглашения по суду в Гааге - эксперт

Об этом она написала на странице в Facebook.

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"Путина это не спасет, ибо для гаагского суда все равно, из какой страны преступник и ратифицировала ли она Римский статут. Будет выдан ордер на арест, и как только подозреваемый окажется на территории одной из стран, которая ратифицировала Римский статут (а таких стран сейчас в мире 123), он должен быть немедленно арестован и передан в Гаагу", - пояснила она.

Кроме того, по ее словам, "нельзя выйти из того, в чем ты не был".

"Россия подписала, но не ратифицировала Римский статут. Соответственно, она и не была частью МКС. Юрисдикция суда на нее не распространялась, да и не будет распространяться", - отметила Печончик.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению, подписанному Путиным, Россия выйдет из Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС).

Стоит отметить, что распоряжение Путина было опубликовано на следующий день после того, как МКС обнародовал предварительное расследование прокурора, в котором оккупация Крыма названа международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.