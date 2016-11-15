Митинги в центре Киева: людей выстраивают в очереди, за участие обещают 125 гривень - журналист (фото, видео)

Журналист Левко Стек на своей странице в Facebook написал, что за акцию против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой участникам обещали по 125 гривень.

Уже появились видео, как якобы обманутых вкладчиков банков выстраивают в организованы очереди.

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Митингующие утверждают, что не знают о том, что участие в митингах является платным.