Митинги в центре Киева: людей выстраивают в очереди, за участие обещают 125 гривень - журналист (фото, видео)
11:18, 15 ноября 2016Политика
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В центре Киева во время митингов людей выстраивают в очереди, а за участие обещают по 125 гривен.
Людей собирают в колонны / Фото УНИАН
Журналист Левко Стек на своей странице в Facebook написал, что за акцию против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой участникам обещали по 125 гривень.
Уже появились видео, как якобы обманутых вкладчиков банков выстраивают в организованы очереди.
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Митингующие утверждают, что не знают о том, что участие в митингах является платным.
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