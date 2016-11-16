Глава Генической РГА - Путину: что вы там в Кремле все курите? (видео)

Видео было записано на Арабатской стрелке, где расположен крановый узел на магистрали между Генический районом и Крымом, и газовый амбар, предназначенный для аварийного сброса газа, передает "Новый визит".

Воробьев продемонстрировал, что подача газа в Генический район с оккупированного Крыма полностью отсутствует, а газовая заслонка закрыта с тех пор, как 1 августа 2015 года крымская сторона по своей инициативе перекрыла подачу газа с Арабатской стрелки в Глебовское хранилище на территории полуострова.

Также Воробьев жестко обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с так называемым «главой» правительства аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым распорядился подать газ в украинский Геническ из оккупированного Крыма. По словам Аксенова, поступило обращение от жителей Геническа о поставках газа в город из Крыма.

В свою очередь председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев опроверг информацию пресс-службы Кремля о подаче в Геническ газа из оккупированного Крыма. По его словам, потребности в дополнительных поставках газа городу нет.

Позже в «Укртрансгазе» заверили, что Геническ обеспечен газом местной добычи, а Украина газ из временно оккупированной территории Крыма не получает.