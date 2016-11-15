В Одесской области более трети глав РГА заявили о намерении уволиться вслед за Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня в Одессе на брифинге, в котором также приняла участие в. и. о. председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Как отметил глава Саратской РГА Михаил Лев, команда, пришедшая работать в регионе с Саакашвили, не видит смысла продолжать работу без него.

«Мы не видим смысла продолжать работать… Как только будет избран или назначен новый председатель ОГА, мы уволимся», сказал Лев.

По его словам, намерены уволиться порядка 10 руководителей РГА, назначенных на эти должности в 2015 году после прохождения конкурсного отбора, инициированного Саакашвили.

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Лев добавил, что они уйдут, так как «нет эффективного государственного управления», из-за чего страдают обычные люди.

Председатель Окнянского района Владимир Гавриш сказал, что в последнее время они не могут работать в связи с, по его словам, препятствованием со стороны киевских властей.

По его словам, главы райадминистраций сделали, «что могли», а после увольнения планируют продолжать политическую деятельность вместе с Саакашвили.

В частности, о намерении уйти в отставку заявили: Сергей Парпуланский (Арцизкий район), Дмитрий Наталуха (Лиманский), Владимир Гавриш (Окнянский), Вадим Козачек (Кодымский район), Геннадий Заболотный (Березовский), Татьяна Новикова (Ивановский), Тарас Бойко (Ширяевский район), Михаил Лев (Саратский) и пр.

Как отметила Бобровская, порядка 10 глав РГА сложат полномочия после назначения нового руководителя области.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА, занимаемой с мая 2015 года.

9 ноября Кабинет министров поддержал отставку Саакашвили, после чего президент Порошенко подписал указ о его увольнении с должности.

14 ноября председатель Захаровской районной государственной администрации Одесской области Дмитрий Франчук заявил о решении сложить с себя полномочия руководителя района в связи с отставкой Саакашвили. Также он заявил, что пойдет с ним в политику.

Обязанности главы Одесской ОГА временно исполняет Соломия Бобровская, 1989 г. р., которая заявила, что уволится, как только назначат нового председателя облгосадминистрации.