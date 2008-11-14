Фракция НУ-НС отклонила вариант коалиции с Партией регионов

В Блоке Юлии Тимошенко знают, что фракция “Наша Украина – Народная Самооборона” отклонила вариант парламентской коалиции с Партией регионов. Об этом сообщил председатель фракции БЮТ в Верховной Раде Украины Иван КИРИЛЕНКО во время эфира на «5 канале».

По его словам, фракция НУ-НС на своем собрании ставила на пробное голосование вопрос о создании коалиции с Партией регионов, который не набрал ни одного голоса.

"Я когда говорил с Вячеславом КИРИЛЕНКО, он мне сказал: ноль голосов за коалицию с Партией регионов. Создание коалиции с БЮТ – это переговорный процесс", - отметил Иван КИРИЛЕНКО.

Он заявил, что у БЮТ есть "155 подписей депутатов за возобновление работы демократической коалиции".

Кроме того, И.КИРИЛЕНКО отметил, "что сейчас все в руках Президента".

По просьбе ведущего прокомментировать информацию, что Виктор ЮЩЕНКО не знал о намерениях депутатов НУ-НС поддержать отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР, И.КИРИЛЕНКО сказал: "Президент имеет возможность во вторник все исправить". (На вторник, 18 ноября, запланировано следующее пленарное заседание ВР – УНИАН).

"Президент во вторник может отвести все подозрения в том, что он «сдал» одного из лучших своих бойцов, тем, что подтвердит демократический формат развития", - цитирует депутата «Украинская правда».

И.КИРИЛЕНКО также заявил, что БЮТ поддержит любую кандидатуру главы парламента, "которую выдвинут наши партнеры по коалиции".